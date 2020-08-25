В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,7
25 августа, 2020, 08:34
В Тихом океане в 118 км к югу от столицы островного государства Королевство Тонга - города Нукуалофа зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7
Об этом сообщает Алтае-Саянская филиал Единой Геофизической службы РАН, передает "Интерфакс-Украина ".
По данным оперативной обработки Алтае-Саянской филиала, эпицентр зафиксированного в 01.50 по киевскому времени во вторник землетрясения имел координаты -22.21 градуса южной широты и -175.28 градуса западной долготы.
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".
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