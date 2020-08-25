В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,7

Об этом сообщает Алтае-Саянская филиал Единой Геофизической службы РАН, передает "Интерфакс-Украина ".

По данным оперативной обработки Алтае-Саянской филиала, эпицентр зафиксированного в 01.50 по киевскому времени во вторник землетрясения имел координаты -22.21 градуса южной широты и -175.28 градуса западной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

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