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Espreso.tvМирВ Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,7

В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,7


фото: фото: huffingtonpost
В Тихом океане в 118 км к югу от столицы островного государства Королевство Тонга - города Нукуалофа зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7

Об этом сообщает Алтае-Саянская филиал Единой Геофизической службы РАН, передает "Интерфакс-Украина ".

По данным оперативной обработки Алтае-Саянской филиала, эпицентр зафиксированного в 01.50 по киевскому времени во вторник землетрясения имел координаты -22.21 градуса южной широты и -175.28 градуса западной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

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