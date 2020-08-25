В США полицейские ранили темнокожего мужчину, в результате чего вновь вспыхнули беспорядки

Об этом сообщает CNN, передает "РБК-Украина".

Блейк пытался разнять двух поссорившихся женщин. Телекомпания ABC со ссылкой на подругу Блейка Лакешу Букер сообщила, что у него не было оружия. После инцидента с полицейскими он был доставлен в госпиталь Милуоки.

На следующий день в городе начались погромы и грабежи. Протестующие разбили двери здания городского суда, подожгли несколько зданий и автомашин. В связи с этим городские власти ввели комендантский час до 07:00 вторника по местному времени.

Губернатор штата Висконсин Тони Эверс, комментируя в Twitter инцидент в Кеноше, отметил, что "расизм - это указание на кризисное состояние общества".

А мэр города Джон Антарамян в ходе пресс-конференции сообщил, что сотрудники полиции, ранившие Блейка и их коллеги не были обеспечены нательными видеорегистраторами из-за нехватки бюджетных средств.