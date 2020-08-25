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В США начали расследование против Trump Organization - СМИ

Прокуратура штата Нью-Йорк подозревает президента США Дональда Трампа и его организацию в манипуляции стоимостью активов

Как сообщает Голос Америки, генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс начала расследование против Трампа и Trump Organization по подозрению в манипуляции стоимости активов для обеспечения займов и получения экономических и налоговых льгот.

Как заявила прокурор, сын Трампа Эрик, который является исполнительным вице-президентом Trump Organization, отказался от сотрудничества.

Отмечается, что Джеймс подала ходатайство в суд штата Нью-Йорк на Манхэттене, чтобы Trump Organization, Эрик Трамп и другие подчинились ее повесткам.

Юристы из офиса генерального прокурора заявили, что повестки в суд были выданы в рамках "конфиденциального гражданского расследования о возможном мошенничестве или незаконных действиях", добавив, что не было установлено, что были нарушены какие-либо законы.

По словам главного юриста Trump Organization Алана Гартен, компания пыталась сотрудничать с генпрокурором штата.

"Trump Organization не сделала ничего плохого. Постоянное преследование компании генпрокурором штата происходит на фоне приближающихся выборов (и подача этого ходатайства в первый день Национального съезда Республиканской партии), еще раз является подтверждением того, что расследование касается политики", - сказал Гартен.

Джеймс уточнила, что начала свое расследование после того, как бывший личный адвокат и помощник Дональда Трампа Майкл Коэн заявил на слушаниях в Конгрессе, что в финансовых отчетах президента завышена стоимость некоторых активов, что позволило сэкономить деньги на кредиты и страховки, а стоимость других активов снижена , чтобы уменьшить налоги на недвижимость.

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Она также сказала, что Эрик Трамп был "непосредственно вовлечен" в одну или несколько финансовых транзакций, которые сейчас проверяются.

Целью проверки являются четыре объекта недвижимости, в частности, участок площадью 85,8 гектаров в северном округе Вестчестер к северу от Нью-Йорка, который называется Seven Springs Estate.

Среди других объектов недвижимости, проверяются, - дом на Уолл-стрит, 40 в центре Манхэттена, национальный гольф-клуб Трампа в Лос-Анджелесе и международный отель, а также Трамп Тауэр в Чикаго.

"В течение нескольких месяцев Trump Organization делала необоснованные заявления, пытаясь скрыть улики от законного расследования своих финансовых операций. Они задерживали, скрывали документы и давали указание свидетелям, включая Эрика Трампа, отказываться отвечать на вопросы под присягой", - заявила Джеймс.

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