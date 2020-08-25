В результате обстрела колонны РФ в Сирии ранены два российских военных
Об этом со ссылкой на так называемый "Центр примирения враждующих сторон" сообщает российский Интерфакс.
Как сообщается, российский БТР был обстрелян из противотанкового гранатомета на трассе М-4 в районе населенного пункта урум-эль-Джаузи в провинции Идлиб.
Состояние раненых военных назвали "удовлетворительным".
Напомним, что в июле на пути следования колонны совместного российско-турецкого патруля в Сирии сдетонировало самодельное взрывное устройство, вследствие чего пострадали несколько военных.
Кроме того, 18 августа в результате подрыва вблизи Дейр эз-Зора был ликвидирован генерал-майор ВС РФ.
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