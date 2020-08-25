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Espreso.tvОбществоВ результате обстрела колонны РФ в Сирии ранены два российских военных

В результате обстрела колонны РФ в Сирии ранены два российских военных


фото: reuters
Во вторник, 25 августа, в результате обстрела совместного российско-турецкого патруля в Сирии двое военнослужащих РФ получили ранения

Об этом со ссылкой на так называемый "Центр примирения враждующих сторон" сообщает российский Интерфакс.

Как сообщается, российский БТР был обстрелян из противотанкового гранатомета на трассе М-4 в районе населенного пункта урум-эль-Джаузи в провинции Идлиб.

Состояние раненых военных назвали "удовлетворительным".

Напомним, что в июле на пути следования колонны совместного российско-турецкого патруля в Сирии сдетонировало самодельное взрывное устройство, вследствие чего пострадали несколько военных.

Кроме того, 18 августа в результате подрыва вблизи Дейр эз-Зора был ликвидирован генерал-майор ВС РФ.

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