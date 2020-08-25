В Полтаве 20-летний студент-иностранец похитил автомобиль с двумя детьми

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Полтавской области.

"Правонарушитель похитил легковой автомобиль, на заднем сиденье которого находились двое малолетних детей. После похищения авто мужчина, пытаясь убежать, еще и совершил дорожно-транспортное происшествие. В течение нескольких минут фигуранта догнали и задержали полицейские. Оказалось, что похитителем является 20-летний студент, который прибыл из республики Судан для обучения в одном из высших учебных заведений Полтавы", - говорится в сообщении.

В полицию города Полтава 24 августа поступила информация от человека, около 13 часов по улице Соборности неизвестный завладел его автомобилем "Опель Зафира", в салоне которого находились двое детей 2012 и 2019 года рождения.

На поиски автомобиля сразу ориентировали весь личный состав полиции города. В течение нескольких минут полицейские обнаружили данный автомобиль по улице Маршала Бирюзова. Мужчина, который управлял авто, столкнулся с отбойником и начал убегать. Однако полицейским удалось догнать и задержать правонарушителя.

При процессуальном руководстве прокуратуры следователями возбуждены уголовные производства по части 1 статьи 289 (незаконное завладение транспортным средством) и по части 2 статьи 146 (Незаконное лишение свободы двух малолетних детей) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3-х до 5 лет ограничения или лишения свободы.

Продолжаются следственные действия.

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