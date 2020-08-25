В Полтаве 20-летний студент-иностранец похитил автомобиль с двумя детьми
Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Полтавской области.
В полицию города Полтава 24 августа поступила информация от человека, около 13 часов по улице Соборности неизвестный завладел его автомобилем "Опель Зафира", в салоне которого находились двое детей 2012 и 2019 года рождения.
На поиски автомобиля сразу ориентировали весь личный состав полиции города. В течение нескольких минут полицейские обнаружили данный автомобиль по улице Маршала Бирюзова. Мужчина, который управлял авто, столкнулся с отбойником и начал убегать. Однако полицейским удалось догнать и задержать правонарушителя.
При процессуальном руководстве прокуратуры следователями возбуждены уголовные производства по части 1 статьи 289 (незаконное завладение транспортным средством) и по части 2 статьи 146 (Незаконное лишение свободы двух малолетних детей) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3-х до 5 лет ограничения или лишения свободы.
Продолжаются следственные действия.
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