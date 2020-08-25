В Одессе двух младенцев с коронавирусом госпитализировали в больницу, - горсовет
25 августа, 2020, 17:56
В Одессе в больницу госпитализировали двух младенцев с коронавирусом: 7-месячную девочку и 5-месячного мальчика
Об этом сообщили в горсовете Одессы в комментарии УНИАН.
Отмечается, что за прошедшие сутки зарегистрировано 4 новых случая COVID-19 в возрасте от 10 до 13 лет, из которых один мальчик госпитализирован в Одесскую городскую клиническую инфекционную больницу.
"Госпитализированы двое детей: девочка в возрасте 7 месяцев, проживает в Одессе, а также - 5-месячный мальчик, житель Днепра", - сообщили в мэрии.
- По состоянию на утро 25 августа коронавирусом заболели еще 1658 украинцев.
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