В Одессе двух младенцев с коронавирусом госпитализировали в больницу, - горсовет

25 августа, 2020, 17:56

В Одессе в больницу госпитализировали двух младенцев с коронавирусом: 7-месячную девочку и 5-месячного мальчика

Об этом сообщили в горсовете Одессы в комментарии УНИАН.

Отмечается, что за прошедшие сутки зарегистрировано 4 новых случая COVID-19 в возрасте от 10 до 13 лет, из которых один мальчик госпитализирован в Одесскую городскую клиническую инфекционную больницу.

"Госпитализированы двое детей: девочка в возрасте 7 месяцев, проживает в Одессе, а также - 5-месячный мальчик, житель Днепра", - сообщили в мэрии.

По состоянию на утро 25 августа коронавирусом заболели еще 1658 украинцев.

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