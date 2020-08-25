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Espreso.tvОбществоВ Новых Санжарах зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

В Новых Санжарах зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

25 августа в Новых Санжарах на Полтавщине зафиксирован первый случай COVID-19

Об этом сообщил руководитель областного лабораторного центра Андрей Хайлов, передает Общественное.

Больная - пенсионерка, которая приехала с отдыха на Западной Украине.

Это первый случай заболевания как в поселке, так и в районе.

  • Напомним, 19 февраля в Новых Санжарах происходили протесты местных жителей из-за размещения в поселке эвакуированных из китайского Уханя людей.
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