В Новых Санжарах зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

25 августа, 2020, 21:41

25 августа в Новых Санжарах на Полтавщине зафиксирован первый случай COVID-19

Об этом сообщил руководитель областного лабораторного центра Андрей Хайлов, передает Общественное.

Больная - пенсионерка, которая приехала с отдыха на Западной Украине.

Это первый случай заболевания как в поселке, так и в районе.