В Минске неизвестные люди в черном снимают с домов бело-красно-белые флаги
25 августа, 2020, 17:17
Во вторник, 25 августа, из домов в Минске неизвестные люди в черном начали снимать бело-красно-белые флаги
Как сообщает TUT.by , один из таких инцидентов произошел в квартале Минск Мир.
Бело-красно-белое полотнище длиной в 13 этажей висело на доме под названием Диадема.
Чтобы попасть в подъезд, неизвестные обзванивали квартиры и просили открыть дверь. После этого они вышли на общий балкон и сняли флаг.
Флаг сняли и с другой новостройки в том же квартале.
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