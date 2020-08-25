В Минске неизвестные люди в черном снимают с домов бело-красно-белые флаги

25 августа, 2020, 17:17

Во вторник, 25 августа, из домов в Минске неизвестные люди в черном начали снимать бело-красно-белые флаги

Как сообщает TUT.by , один из таких инцидентов произошел в квартале Минск Мир.

Бело-красно-белое полотнище длиной в 13 этажей висело на доме под названием Диадема.

Чтобы попасть в подъезд, неизвестные обзванивали квартиры и просили открыть дверь. После этого они вышли на общий балкон и сняли флаг.

Флаг сняли и с другой новостройки в том же квартале.

Напомним, сегодня бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила о начале "мирной революции" в Беларуси.

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