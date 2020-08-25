В китайском регионе, где живут уйгуры, ввели жесткий режим изоляции

25 августа, 2020, 12:53

Власти Китая ввели драконовские меры по сдерживанию распространения COVID-19 в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где расположены так называемые "центры перевоспитания" мусульманского меньшинства

Как пишет The Guardian, жители административного центра Урумчи больше месяца находились в изоляции в условиях "военного времени" после обнаружения возгорания коронавируса.

Выяснилось, что жителей Урумчи заставляют принимать китайские лекарства, приковывают наручниками и не позволяют выходить из дома в течение нескольких недель в рамках жесткого комплекса мероприятий по борьбе с коронавирусом.

О жестких антикоронавирусных мероприятиях стало известно из сообщений в социальных сетях. Интернет-пользователи из Урумчи жалуются, что при нарушении режима самоизоляции их приковывают цепями. Один из пользователей рассказал, что его удерживали в карантинном центре в течение двух месяцев и заставляли пить китайские лекарства. Родственник одной семьи из Урумчи сказал The Guardian, что членам его семьи ежедневно давали лекарства, но не заставляли их пить.

На видео, которое опубликовали в интернете в минувшие выходные, слышны крики вероятно заблокированных жителей, доносящиеся из окон многоквартирного дома. Видео нет возможности проверить. Однако на одном из домов появилось предупреждение о том, что все, кто участвовал в "громкой" активности 23 августа, совершил "незаконное действие".

Китайские государственные СМИ после попыток жителей Урумчи рассказать о жестких условиях изоляции сообщили, что жителям некоторых жилых комплексов позволили выходить на улицы для "активного отдыха".

Государственная газета Global Times написала, что в отличие от таких городов, как Пекин или Шанхай, чрезвычайные меры против COVID-19 были приняты в Урумчи из-за "норм общественного поведения в Синьцзяне, где люди ... любят гулять на свежем воздухе и собираться вместе" .

Напомним, что в июле все жилые районы Урумчи перевели в "режим военного времени" из-за вспышки коронавируса.

На данный момент в городе зарегистрировано 531 случай заражения, восемь дней не сообщалось ни об одном новом случае.

Правозащитники опасаются вспышек коронавируса в так называемых "лагерях перевоспитания", где содержатся около 1,8 млн уйгуров.

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