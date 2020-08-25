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Espreso.tvОбществоВ Киеве за сутки у 130 человек обнаружили коронавирус, два человека умерли

В Киеве за сутки у 130 человек обнаружили коронавирус, два человека умерли


фото: reuters
У 130 жителей Киева обнаружили коронавирус за прошедшие сутки

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram .

Два человека умерли. Всего коронавирус унес жизни 172 киевлян.

На сегодня в столице уже 12153 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Заболели 72 женщины в возрасте от 19 до 75 лет, 50 мужчин в возрасте от 18 до 81 лет, 2 девочки 6 и 14 лет и 6 мальчиков от 8 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 23 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 27 больных. В общем коронавирус преодолели 3853 киевлян.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе - 24, в Деснянском и Днепровском районах - по 20. В Дарницком и Святошинском - по 15 случаев.

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