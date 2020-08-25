 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Черновцах от коронавируса умер итальянец, у него были сопутствующие заболевания

В Черновцах от коронавируса умер итальянец, у него были сопутствующие заболевания


фото: reuters
В Черновицкой областной больнице от коронавируса умер гражданин Италии

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

"Мужчина 1944 р., гражданин Италии. Коронавирус у него подтвержден. Болел также кардиосклерозом, сердечной недостаточностью и сахарным диабетом. Последнюю неделю был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Умер в областной больнице", - говорится в сообщении.

В медицинских учреждениях области по состоянию на 25 августа лечат 39 больных COVID-19 пациентов в тяжелом состоянии, из них в реанимации - 33, на аппаратах искусственной вентиляции легких - 1.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 августа, 2020 вторник

больше новостей

25 августа, 2020 вторник

24 августа, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать