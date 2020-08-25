В Черновцах от коронавируса умер итальянец, у него были сопутствующие заболевания
25 августа, 2020, 15:20
В Черновицкой областной больнице от коронавируса умер гражданин Италии
Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.
"Мужчина 1944 р., гражданин Италии. Коронавирус у него подтвержден. Болел также кардиосклерозом, сердечной недостаточностью и сахарным диабетом. Последнюю неделю был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Умер в областной больнице", - говорится в сообщении.
В медицинских учреждениях области по состоянию на 25 августа лечат 39 больных COVID-19 пациентов в тяжелом состоянии, из них в реанимации - 33, на аппаратах искусственной вентиляции легких - 1.
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