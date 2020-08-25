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Espreso.tvОбществоВ Беларуси приводят в боевую готовность танковый батальон

В Беларуси приводят в боевую готовность танковый батальон


фото: twitter
Министерство обороны Беларуси объявило о подготовке к боевой готовности танкового батальона 11-й отдельной механизированной бригады

Для этого проведут мобилизацию более 140 военных запаса, сообщили в пресс-службе Минобороны Беларуси.

По словам главы Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси Александра Вольфовича, сейчас проводится проверка боевой готовности танкового батальона.

"Состав вовлеченных в нее военных частей будет наращиваться. Войскам предстоит выйти на полигоны и отрабатывать учебно-боевые задачи. Мы видим, что происходит в стране и вокруг нее. В этой непростой обстановке армия обеспечивает и будет обеспечивать военную безопасность государства, общества и каждого отдельного гражданина", - сообщил Вольфович.

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