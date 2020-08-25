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Espreso.tvОбществоВ Беларуси начался призыв военнослужащих запаса

В Беларуси начался призыв военнослужащих запаса

По распоряжению министра обороны Беларуси 24 августа начался третий этап комплексной проверки боевой готовности Вооруженных сил

В рамках проверки будут приведены в боевую готовность отдельные воинские части с призывом военнослужащих запаса, сообщает Министерство обороны в Telegram.

Проверка войск началась якобы из-за напряженности на западной границе страны. В министерстве заявляют, что целью проверки является "оценка возможностей и готовности воинских частей к выполнению задач", а "также совершенствования боевой выучки войск".

Напомним, 23 августа в Министерстве обороны Беларуси заявили, что могут привлечь армию для разгона демонстрантов.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы . По объявленным ЦИК предварительным результатам, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,23%, у оппозиционного кандидата Светланы Тихановской - 9,90% голосов.

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