В Беларуси начался призыв военнослужащих запаса
В рамках проверки будут приведены в боевую готовность отдельные воинские части с призывом военнослужащих запаса, сообщает Министерство обороны в Telegram.
Проверка войск началась якобы из-за напряженности на западной границе страны. В министерстве заявляют, что целью проверки является "оценка возможностей и готовности воинских частей к выполнению задач", а "также совершенствования боевой выучки войск".
Напомним, 23 августа в Министерстве обороны Беларуси заявили, что могут привлечь армию для разгона демонстрантов.
Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы . По объявленным ЦИК предварительным результатам, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,23%, у оппозиционного кандидата Светланы Тихановской - 9,90% голосов.
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