В Беларуси - День независимости: оппозиция запланировала новые массовые мероприятия
Расписание мероприятий обнародовал оппозиционный Телеграмм канал NEXTA live .
"Друзья, надеемся вы успели отдохнуть после вчерашнего " Марша Новой Беларуси ". Хотим сказать, что на этой неделе будет представлена подробная стратегия, в которой будет описан четкий план действий по возвращению власти народу", - говорится в сообщении.
"А завтра у нас праздник! 25 августа 1991 патриоты Беларуси (вместе с депутатами БНФ) заставили Верховную Раду проголосовать за независимость нашей страны", - отмечает NEXTA.
Отдельно Телеграмм-канал отмечает, что тогдашний депутат Александр Лукашенко был одним из немногих, кто воздержался от голосования.
Далее приводится программа мероприятий:
МИНСК
10:00 Подходим к Следственному Комитету (Фрунзе 19) поддержать члена Координационного Совета Павла Латушко.
18:00. Собираемся на Майдане Независимости и отмечаем историческую дату в жизни нашей страны. Надеемся, что те самые легендарные депутаты также придут и расскажут молодежи, как это было.
МОЛОДЕЧНО
12:00 Несмотря на праздник, не забываем о главном - ПАМЯТЬ. По адресу г. Молодечно ул. Янки Купалы 50 состоится прощание с убитым Никитой Кривцовым.
ДРУГИЕ ГОРОДА
Начинаем празднование Независимости в центре ваших городов. Форматы могут быть любые: митинг, шествия, автопробег, цепочка и т.д. Выбирайте на свой вкус.
Кроме того, было анонсировано "очень важное обращение" от Светланы Тихановской.
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