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Espreso.tvОбществоУкраинцы не дадут некомпетентной власти сдать национальные интересы - Порошенко

Украинцы не дадут некомпетентной власти сдать национальные интересы - Порошенко


фото: Дмитро Ларін, "Українська правда"
Сто тысяч людей, которые вышли на празднование Дня Независимости, волонтеров и добровольцев, должны стать своеобразной прививкой от сдачи национальных интересов некомпетентной властью и мощным месседжем россиянам: "здесь вы никого не обманете"

Об этом в эфире "Прямой" заявил пятый президент Украины и лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко.

"Я постоянно подчеркивал: ключи от мира находятся не в Украине, не в Вашингтоне, не в Брюсселе, а ключи от мира находятся в руках одного человека. Имя этого человека - Путин. И заставить его можно только через механизм санкций, через механизм международной коалиции, который мы построили, а вы разрушаете. И сегодня, если прийти и снова начать обсуждать невыполнение Россией подписанных обязательств, а брать на Украину ... Давайте, у нас будут в Москве эти террористы подписывать постановления и законы Верховной Рады Украины. Вы о чем? И эти предложения уже поступили в Верховную Раду. Вы о чем? И вы выберете тот вариант, который вам нужен: или измена, или некомпетентность ", - сказал Порошенко.

Он отметил, что ни один, ни второй варианты не приемлемы.

"Full stop". Точка. И ни в коем случае мы не дадим сдать государственные интересы. И так, как 20000 человек вышли тогда в декабре, чтобы остановить капитуляцию, 100000 людей сегодня вышли на празднование Дня Независимости, волонтеров и добровольцев, - это должно быть такой прививкой от сдачи национальных интересов некомпетентной властью и мощным месседжем россиянам: здесь вы никого не обманете. Украина - это демократическая страна, которая способна себя защитить. Точка ", - подчеркнул Порошенко.

"Танки, бронетранспортеры, самолеты - это не аттракцион для киевлян и гостей столицы в стране, которая защищает свой суверенитет с оружием в руках. Техника должна быть не в мирном Киеве, а на передовой - там, где она сейчас нужна, и только так и должно быть, если мы уважаем свою армию ", - заявил он.

Кроме того, Зеленский изложил свое видение того, что такое Украина: "Львовская площадь рынок и харьковская площадь Свободы, Дерибасовская в Одессе, Яворницкого в Днепре, Артема в Харькове, набережная в Ялте - это все Украина ... полтавские галушки, гуцульский банош, закарпатский бограч, одесский форшмак, львовский сырник и луганский шахтерский торт - это все Украина ".

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