Украина и еще пять стран присоединились к санкциям ЕС против России из-за аннексии Крыма

25 августа, 2020, 09:56

Украина, Грузия, Черногория, Албания, Исландия и Норвегия присоединились к решению Европейского Совета о продлении санкций против РФ, введенных в ответ на незаконную аннексию Крыма

Об этом говорится в сообщении на сайте Европейского Совета.

"Страны-кандидаты Черногория и Албания, а также страны ЕАСТ Исландия и Норвегия, являющиеся членами Европейского экономического пространства, а также Украина и Грузия присоединяются к этому решению Рады", - говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что соответствующее решение №2020 / 850, вносящее изменения в решение 2014/386 / CFSP Европейский Совет принял 18 июня этого года. Оно продляет санкции против РФ до 23 июня 2021 года.

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