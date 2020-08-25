Украина сможет получить от Евросоюза до 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи: Рада ратифицировала Меморандум

25 августа, 2020, 13:14

Верховная Рада приняла проект закона президента Украины Владимира Зеленского о ратификации Меморандума между Украиной и ЕС о получении макрофинансовой помощи в сумме 1,2 млрд грн

Принятие проекту закона №0063, который был внесен президентом Украины Владимиром Зеленским, за основу и в целом поддержали 248 народных депутатов, передает Еспресо.TV.

Согласно пояснительной записке к проекту закона, документ был разработан для вступления в силу подписанных 23 июля 2020 в г. Брюсселе международных договоров о получении Украиной макрофинансовой помощи от Европейского Союза до 1,2 млрд евро.

Отмечается, что макрофинансовая помощь может быть оказана Украине двумя траншами по 600 млн евро. При этом период между предоставлением первого и второго траншей составляет не менее 3 месяцев.

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