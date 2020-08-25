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Espreso.tvОбществоУгрозы Лукашенко народу: бывший посол Украины в Белоруссии Роман Безсмертный в стриме с Руденко. ПРЯМОЙ ЭФИР

Угрозы Лукашенко народу: бывший посол Украины в Белоруссии Роман Безсмертный в стриме с Руденко. ПРЯМОЙ ЭФИР

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Угрозы Лукашенко народу, забастовки и недружественные реверансы в сторону Зеленского.

Об этом будет говорить ведущий Сергей Руденко с бывшим послом Украины в Беларуси, дипломатом и политиком Романом Бессмертным.

Смотрите на наших платформах в Facebook и YouTube с 13:00.

Вы можете задавать свои вопросы гостю во время трансляции в комментариях - лучшие из них ведущий адресует ему.

Если не успеете посмотреть здесь и сейчас - в 22:00 включайте телеканал "Эспрессо" - разговор будет в рамках программы "Вердикт".

 

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