Угрозы Лукашенко народу: бывший посол Украины в Белоруссии Роман Безсмертный в стриме с Руденко. ПРЯМОЙ ЭФИР
25 августа, 2020, 12:58
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Угрозы Лукашенко народу, забастовки и недружественные реверансы в сторону Зеленского.
Об этом будет говорить ведущий Сергей Руденко с бывшим послом Украины в Беларуси, дипломатом и политиком Романом Бессмертным.
Смотрите на наших платформах в Facebook и YouTube с 13:00.
Вы можете задавать свои вопросы гостю во время трансляции в комментариях - лучшие из них ведущий адресует ему.
Если не успеете посмотреть здесь и сейчас - в 22:00 включайте телеканал "Эспрессо" - разговор будет в рамках программы "Вердикт".
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