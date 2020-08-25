У вице-премьера Молдовы и советника премьера обнаружили коронавирус

Об этом сообщает NewsMaker , передает РБК-Украина .

Советник премьер-министра Молдовы, гендиректор агентства межэтнических отношений Николай Радица в соцсети написал, что коронавирус у него обнаружили еще 25 дней назад. И он до сих пор находится в реанимации.

"Сегодня я дышу через кислородную маску, чтобы компенсировать объем воздуха в легких ... К сожалению, заболела вся моя семья. С тех пор, как я вышел из комы, я не знаю о них ничего, поскольку мы лежим в разных больницах . Будьте осторожны, пользуйтесь антисептиками, все это помогает, воздержитесь от посещения мест, в которых можно заразиться. Вирус разрушительный! " - написал Радица в Facebook.

Чуть ранее в Бюро реинтеграции сообщили, что коронавирус обнаружили у вице-премьера по реинтеграции Кристины Лесник. Сейчас она проходит лечение дома.

Советник премьер-министра по связям с общественностью Борис Хари впрочем, заявил, что правительство не пойдет не карантин, поскольку "вспышки коронавируса нет".