У Трампа опровергли, что законопроект Верховной Рады о локализации соответствует американским стандартам
Об этом говорится в письме из администрации президента США, адресованном ряде украинских чиновников, передает "Европейская правда".
Напомним, так называемый законопроект "о локализации" - проект №3739, который меняет правила госзакупок в области машиностроения.
В пояснительной записке авторы проекта ссылаются на два действующих американских закона, которые якобы имеют схожие к украинскому проекту нормы и обязывают американские госкомпании покупать американские товары.
В письме представитель администрации Трампа объясняет, что американские Buy American Act (принят в 1933 году) и American Recovery and Reinvestment Act (2009) действительно создают преимущества для товаров, произведенных в США, или в любом государстве Всемирной торговой организации (ВТО), потому что по условиям ВТО Штаты также должны предоставлять иностранным товарам или компаниям на госзакупки в своем государстве.
В том числе - это касается украинских компаний и товаров.
"США гарантируют украинским компаниям, украинским товарам и услугам равный американским доступ к государственным закупкам в сферах, подпадающих под соглашение ВТО по госзакупкам", - говорится в письме.
Поэтому законопроект о локализации нарушает обязательства Украины не только в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, но и ВТО.
"Мы понимаем необходимость преодолевать экономические последствия пандемии. Но делать это необходимо, не забывая о принципах либерализации рынка, которые принесли процветание и прогресс обоим нашим странам", - отмечают в письме из Белого дома.
- Напомним, что Верховная Рада поддержала в первом чтении проект закона, предусматривающий преференции для отечественного машиностроения.
- Международная организация Тransparency International призвала Кабинет министров воздержаться от внедрения неценовых критериев в закупках. В организации отметили, что такая инициатива нарушает международные обязательства, согласно которым Украина не должна отдавать предпочтение каким-либо участникам публичных закупок и обеспечивать "равные правила игры" в закупках как для иностранных, так и для отечественных компаний.
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