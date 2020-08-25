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Espreso.tvОбществоУ Трампа опровергли, что законопроект Верховной Рады о локализации соответствует американским стандартам

У Трампа опровергли, что законопроект Верховной Рады о локализации соответствует американским стандартам


фото: reuters
В администрации президента США Дональда Трампа отметили, что ссылки в украинском законопроекте о локализации на якобы похожие американские законы являются ложью

Об этом говорится в письме из администрации президента США, адресованном ряде украинских чиновников, передает "Европейская правда".

Напомним, так называемый законопроект "о локализации" - проект №3739, который меняет правила госзакупок в области машиностроения.

В пояснительной записке авторы проекта ссылаются на два действующих американских закона, которые якобы имеют схожие к украинскому проекту нормы и обязывают американские госкомпании покупать американские товары.

В письме представитель администрации Трампа объясняет, что американские Buy American Act (принят в 1933 году) и American Recovery and Reinvestment Act (2009) действительно создают преимущества для товаров, произведенных в США, или в любом государстве Всемирной торговой организации (ВТО), потому что по условиям ВТО Штаты также должны предоставлять иностранным товарам или компаниям на госзакупки в своем государстве.

В том числе - это касается украинских компаний и товаров.

"США гарантируют украинским компаниям, украинским товарам и услугам равный американским доступ к государственным закупкам в сферах, подпадающих под соглашение ВТО по госзакупкам", - говорится в письме.

Поэтому законопроект о локализации нарушает обязательства Украины не только в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, но и ВТО.

"Мы понимаем необходимость преодолевать экономические последствия пандемии. Но делать это необходимо, не забывая о принципах либерализации рынка, которые принесли процветание и прогресс обоим нашим странам", - отмечают в письме из Белого дома.

  • Напомним, что Верховная Рада поддержала в первом чтении проект закона, предусматривающий преференции для отечественного машиностроения.
  • Международная организация Тransparency International призвала Кабинет министров воздержаться от внедрения неценовых критериев в закупках. В организации отметили, что такая инициатива нарушает международные обязательства, согласно которым Украина не должна отдавать предпочтение каким-либо участникам публичных закупок и обеспечивать "равные правила игры" в закупках как для иностранных, так и для отечественных компаний.

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