Трамп: коронавирус можно победить и без вакцины
Об этом он сказал, выступая перед сторонниками в Северной Каролине, сообщает пресс-служба Белого дома.
"И это произойдет быстрее, чем люди думают, с вакцинами и даже без них. Это происходит", - отметил Трамп.
По его словам, сейчас три потенциальных вакцины проходят последний этап клинических испытаний.
"И мы ожидаем, что вакцина будет доступна до конца года, а возможно, гораздо раньше", - добавил Трамп.
Читайте также: Главный инфекционист США призвал не спешить с регистрацией вакцины от коронавируса
В течение последних недель начались масштабные клинические испытания сразу нескольких возможных вакцин. В испытаниях производителей Moderna, Pfizer и AstraZeneca участвуют десятки тысяч добровольцев. Компания Johnson & Johnson объявила, что в третьем этапе испытаний вакцины примут участие около 60 000 человек.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
20 августа, 2020 Виталий Портников: С Россией нельзя договориться
-
24 августа, 2020 День Независимости
-
23 августа, 2020 Возможно ли быть независимыми без языка? Язык и Независимость
-
-
21 августа, 2020 Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос
Читайте также
-
24 августа, 2020 День Независимости
-
23 августа, 2020 Возможно ли быть независимыми без языка? Язык и Независимость
-