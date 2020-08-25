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Espreso.tvОбществоТрамп: коронавирус можно победить и без вакцины

Трамп: коронавирус можно победить и без вакцины


фото: reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна может победить коронавирус, независимо от того, появится ли вакцина

Об этом он сказал, выступая перед сторонниками в Северной Каролине, сообщает пресс-служба Белого дома.

"И это произойдет быстрее, чем люди думают, с вакцинами и даже без них. Это происходит", - отметил Трамп.

По его словам, сейчас три потенциальных вакцины проходят последний этап клинических испытаний.

"И мы ожидаем, что вакцина будет доступна до конца года, а возможно, гораздо раньше", - добавил Трамп.

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В течение последних недель начались масштабные клинические испытания сразу нескольких возможных вакцин. В испытаниях производителей Moderna, Pfizer и AstraZeneca участвуют десятки тысяч добровольцев. Компания Johnson & Johnson объявила, что в третьем этапе испытаний вакцины примут участие около 60 000 человек.

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