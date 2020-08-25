Террористу "ДНР", которого задержали в Киеве, сообщили о подозрении
25 августа, 2020, 16:48
Прокуратура города Киева сообщила о подозрении террористу "ДНР", которого задержали на станции метро "Майдан Незалежности"
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Согласно материалам, человек в 2014 году стал стрелком "Донецкого народного ополчения" так называемых Вооруженных сил "ДНР". Он участвовал в боевых действиях в Славянске.
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"За выполненные действия получал ежемесячное денежное содержание от самопровозглашенной власти "ДНР", - говорится в сообщении.
Ему инкриминируют участие в террористической организации и содействие деятельности террористической организации
Сейчас решается вопрос об аресте.
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