Террористу "ДНР", которого задержали в Киеве, сообщили о подозрении

25 августа, 2020, 16:48

Прокуратура города Киева сообщила о подозрении террористу "ДНР", которого задержали на станции метро "Майдан Незалежности"

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно материалам, человек в 2014 году стал стрелком "Донецкого народного ополчения" так называемых Вооруженных сил "ДНР". Он участвовал в боевых действиях в Славянске.

Читайте также: В столичном метро задержали террориста "ДНР"

"За выполненные действия получал ежемесячное денежное содержание от самопровозглашенной власти "ДНР", - говорится в сообщении.

Ему инкриминируют участие в террористической организации и содействие деятельности террористической организации

Сейчас решается вопрос об аресте.