Телеведущая Падалко и двое ее детей заболели COVID-19

25 августа, 2020, 12:54

Украинская телеведущая Маричка Падалко заявила, что она вместе со своими двумя детьми заболела коронавирусом

Об этом она написала в Facebook.

"Я и двое моих детей заболели коронавирусом. Сын уже здоров и активен. Мы со старшей дочерью понемногу выздоравливает. Муж и младшая дочка не заразились", - написала Падалко.

Телеведущая рассказала, как заразилась коронавируса и о том, как проходит лечение.

"В конце июля наш 13-летний сын вернулся с "горлом" из футбольных сборов в Виннице. Отоспался (он всегда после собрания много спит, поэтому мы ничего не заподозрили), попил много чая и вернулся к тренировкам. Позже на горло пожаловалась его сестра ( 11 г). Через несколько дней она начала сильно кашлять, и я повезла ее в ближайшую клинику за городом. Диагностировали абструктивний бронхит, назначили ингаляции. Сдали ПЦР-тест по моему настоянию, потому симптоматично это пока не выглядело врачам как коронавирус", - отметила Падалко.