Телеведущая Падалко и двое ее детей заболели COVID-19
Об этом она написала в Facebook.
"Я и двое моих детей заболели коронавирусом. Сын уже здоров и активен. Мы со старшей дочерью понемногу выздоравливает. Муж и младшая дочка не заразились", - написала Падалко.
Телеведущая рассказала, как заразилась коронавируса и о том, как проходит лечение.
"В конце июля наш 13-летний сын вернулся с "горлом" из футбольных сборов в Виннице. Отоспался (он всегда после собрания много спит, поэтому мы ничего не заподозрили), попил много чая и вернулся к тренировкам. Позже на горло пожаловалась его сестра ( 11 г). Через несколько дней она начала сильно кашлять, и я повезла ее в ближайшую клинику за городом. Диагностировали абструктивний бронхит, назначили ингаляции. Сдали ПЦР-тест по моему настоянию, потому симптоматично это пока не выглядело врачам как коронавирус", - отметила Падалко.
Падалко добавила, что когда пришли результаты тестирования дочери, то первые симптомы начала чувствовать она. Но первый ПЦР - тест показал "негативный" результат. Иммунолог посоветовал ей сдать тест на igG. Анализ показал, что у телеведущей появляются антитела на COVID-19.
Падалко отметила, что сейчас ей становится лучше.
Я и двое моих детей заболели коронавирусом. Сын уже здоров и активен. Мы со старшей дочерью понемногу выздоравливаем ....Опубликовано Марией Падалко вторник, 25 август 2020
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