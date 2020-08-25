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Espreso.tvОбществоТелеведущая Падалко и двое ее детей заболели COVID-19

Телеведущая Падалко и двое ее детей заболели COVID-19


фото: reuters
Украинская телеведущая Маричка Падалко заявила, что она вместе со своими двумя детьми заболела коронавирусом

Об этом она написала в Facebook.

"Я и двое моих детей заболели коронавирусом. Сын уже здоров и активен. Мы со старшей дочерью понемногу выздоравливает. Муж и младшая дочка не заразились", - написала Падалко.

Телеведущая рассказала, как заразилась коронавируса и о том, как проходит лечение.

"В конце июля наш 13-летний сын вернулся с "горлом" из футбольных сборов в Виннице. Отоспался (он всегда после собрания много спит, поэтому мы ничего не заподозрили), попил много чая и вернулся к тренировкам. Позже на горло пожаловалась его сестра ( 11 г). Через несколько дней она начала сильно кашлять, и я повезла ее в ближайшую клинику за городом. Диагностировали абструктивний бронхит, назначили ингаляции. Сдали ПЦР-тест по моему настоянию, потому симптоматично это пока не выглядело врачам как коронавирус", - отметила Падалко.

Падалко добавила, что когда пришли результаты тестирования дочери, то первые симптомы начала чувствовать она. Но первый ПЦР - тест показал "негативный" результат. Иммунолог посоветовал ей сдать тест на igG. Анализ показал, что у телеведущей появляются антитела на COVID-19.

Падалко отметила, что сейчас ей становится лучше.

Я и двое моих детей заболели коронавирусом. Сын уже здоров и активен. Мы со старшей дочерью понемногу выздоравливаем ....

Опубликовано Марией Падалко вторник, 25 август 2020

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