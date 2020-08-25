Судья во время заседания по делу Шеремета запретила пускать представителей СМИ в зал, - журналист
25 августа, 2020, 18:08
Во время подготовительного заседания по делу Шеремета, судья запретила пускать журналистов в зал
Об этом сообщил журналист Станислав Козлюк в Facebook.
"Подготовительный суд по делу Шеремета. Вышли с коллегами из зала: кто включаться, кто поесть. Зайти назад не можем, судебная охрана не пускает. Говорит, что так решила судья", - написал он.
- 25 августа журналисты обнародовали ходатайство, в котором прокуратура просит суд продлить арест Андрею Антоненко по делу Шеремета на срок в 60 суток.
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