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Espreso.tvОбществоСудья во время заседания по делу Шеремета запретила пускать представителей СМИ в зал, - журналист

Судья во время заседания по делу Шеремета запретила пускать представителей СМИ в зал, - журналист


фото: rfe
Во время подготовительного заседания по делу Шеремета, судья запретила пускать журналистов в зал

Об этом сообщил журналист Станислав Козлюк в Facebook.

"Подготовительный суд по делу Шеремета. Вышли с коллегами из зала: кто включаться, кто поесть. Зайти назад не можем, судебная охрана не пускает. Говорит, что так решила судья", - написал он.

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