Совбез Беларуси принял постановление о "стабилизации" ситуации в стране
25 августа, 2020, 15:28
В Национальном реестре правовых актов зарегистрирован документ, который называется "О мерах по стабилизации обстановки в Республике Беларусь"
Постановление опубликовано на государственном портале pravo.by.
На данный момент текста постановления нет. Документ будет опубликован на Национальном правовом интернет-портале в полночь 26 августа.
Напомним, сегодня бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила о начале "мирной революции" в Беларуси.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
21 августа, 2020 Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос
-
-
20 августа, 2020 Виталий Портников: С Россией нельзя договориться
-
24 августа, 2020 День Независимости
-
23 августа, 2020 Возможно ли быть независимыми без языка? Язык и Независимость
Читайте также
-
-
20 августа, 2020 Виталий Портников: С Россией нельзя договориться
-
24 августа, 2020 День Независимости