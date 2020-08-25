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Espreso.tvОбществоСовбез Беларуси принял постановление о "стабилизации" ситуации в стране

Совбез Беларуси принял постановление о "стабилизации" ситуации в стране

В Национальном реестре правовых актов зарегистрирован документ, который называется "О мерах по стабилизации обстановки в Республике Беларусь"

Постановление опубликовано на государственном портале pravo.by.

На данный момент текста постановления нет. Документ будет опубликован на Национальном правовом интернет-портале в полночь 26 августа.

Напомним, сегодня бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила о начале "мирной революции" в Беларуси.

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