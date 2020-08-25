СБУ разоблачила экс-руководителей Укртрансбезпеки в растрате 109 млн грн на закупках некачественных комплексов весового контроля

25 августа, 2020, 15:00

Служба безопасности Украины разоблачила экс-руководителей Государственной службы Украины по безопасности на транспорте в растрате 109 млн грн государственных средств на закупках некачественных комплексов весового контроля

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, оперативники спецслужбы установили, что чиновники организовали сделку в 2018 году через публичную закупку габаритно-весовых комплексов для взвешивания фур. По версии следствия, должностные лица Укртрансбезпеки в сговоре с представителями коммерческих структур приобрели габаритно-весовые комплексы по стоимости, значительно выше рыночной. При этом комплектация оборудования не позволяла использовать их по целевому назначению.

"По заключению профильных экспертов, действия чиновников нанесли государству ущерб почти 109 млн гривень", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что правоохранители провели следственные действия в помещениях Министерства инфраструктуры Украины, Укртрансбезпеки и по адресам проживания фигурантов дела. Так, во время обысков была изъята документация, которая подтверждает функционирование противоправной оборудки.

Отмечается, что после завершения судебных экспертиз принимается решение о сообщение фигурантам производства о подозрениях.

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