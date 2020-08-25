Руководство Евросоюза не может связаться с Лукашенко

25 августа, 2020, 16:01

Глава Европейского Совета Шарль Мишель безрезультатно пытался связаться с Александром Лукашенко

Об этом сообщает TUT.by со ссылкой на заместителя главы внешнеполитического ведомства ЕС Хельгу Шмид.

"Глава Европейского Совета пытался связаться с Лукашенко, что оказалось невозможным", - заявила чиновница во вторник на внеочередном заседании комитета Европарламента по иностранным делам, посвященном ситуации в Беларуси.

Шмид снова озвучила позицию ЕС по осуждению насилия против мирных демонстрантов и их незаконных задержаний, а также непризнанию результатов президентских выборов

По ее словам, внешнеполитическое ведомство Евросоюза уже готовит точечные санкции против людей, ответственных за произвол милиции и фальсификации на выборах. Этот вопрос будет обсуждаться на совещании глав министерств иностранных дел стран ЕС 27 и 28 августа в Берлине.

Канцлер Германии Ангела Меркель ранее заявляла , что Лукашенко отказался от всех запросов на телефонный звонок.

По данным СМИ, ЕС должен согласовать и утвердить санкционный список должностных лиц режима Лукашенко на следующей неделе. Самого Лукашенко в списке пока нет.

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