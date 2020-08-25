 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирРеспубликанская партия избрала кандидатом в президенты США Трампа

Республиканская партия избрала кандидатом в президенты США Трампа


фото: фото: reuters
Республиканская партия США выбрала действующего президента Дональда Трампа кандидатом в президенты страны

Съезд американской Республиканской партии транслировало издание Washington Post, передает "Прямой".

По результатам формального голосования, наибольшую поддержку получил действующий президент Дональд Трамп, но голосование было формальным, поскольку он победил все республиканские праймериз в отсутствие конкуренции.

Кроме того, республиканцы выбрали кандидата в вице-президенты Майка Пенса, который сегодня находится на той же должности.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 августа, 2020 вторник

24 августа, 2020 понедельник

больше новостей

25 августа, 2020 вторник

24 августа, 2020 понедельник

23 августа, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать