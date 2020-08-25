Республиканская партия избрала кандидатом в президенты США Трампа

Съезд американской Республиканской партии транслировало издание Washington Post, передает "Прямой".

По результатам формального голосования, наибольшую поддержку получил действующий президент Дональд Трамп, но голосование было формальным, поскольку он победил все республиканские праймериз в отсутствие конкуренции.

Кроме того, республиканцы выбрали кандидата в вице-президенты Майка Пенса, который сегодня находится на той же должности.

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