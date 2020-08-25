Ракетный комплекс "Нептун" приняли на вооружение в ВСУ
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Документом определены основные тактико-технические характеристики берегового ракетного комплекса 360МЦ, технические условия и общие требования к комплексу.
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Ракетный комплекс "Нептун" разработан ГККБ "Луч" (Киев).
"Нептун" должен стать основой мобильной системы береговой обороны Украины.
"Нептун" - это комплекс крылатых ракет наземного базирования с противокорабельной ракетой, предназначенный для поражения боевых кораблей.
Комплекс предназначен для контроля территориальных вод и проливных зон, защиты военно-морских баз, других береговых объектов и инфраструктуры побережья, защиты побережья на опасных направлениях вероятной высадки десанта.
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