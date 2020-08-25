Ракетный комплекс "Нептун" приняли на вооружение в ВСУ

25 августа, 2020, 19:48

Министр обороны Андрей Таран подписал приказ о принятии на вооружение берегового ракетного комплекса "Нептун"

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Документом определены основные тактико-технические характеристики берегового ракетного комплекса 360МЦ, технические условия и общие требования к комплексу.

Читайте также: В ВМС появятся три дивизиона береговых ракетных комплексов "Нептун": два - на Черном море, один - на Азовском

Ракетный комплекс "Нептун" разработан ГККБ "Луч" (Киев).

"Нептун" должен стать основой мобильной системы береговой обороны Украины.

"Нептун" - это комплекс крылатых ракет наземного базирования с противокорабельной ракетой, предназначенный для поражения боевых кораблей.

Комплекс предназначен для контроля территориальных вод и проливных зон, защиты военно-морских баз, других береговых объектов и инфраструктуры побережья, защиты побережья на опасных направлениях вероятной высадки десанта.