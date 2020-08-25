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Espreso.tvОбщество"Портреты обоих Патонов на мосту вместо советских гербов": в Институте нацпамяти рассказали о планах по декоммунизации

"Портреты обоих Патонов на мосту вместо советских гербов": в Институте нацпамяти рассказали о планах по декоммунизации

"Родину-мать", памятник Щорсу и мост Патона можно декомунизировать "цивилизованно"

Об этом заявил директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович в эфире "Украина 24" .

Он сказал, чтобы решить, что разместить на щите "Родины-матери" вместо советского герба, можно провести конкурс.

"Если мы говорим о демонтаже герба, мы не можем себе позволить рисковать целостностью статуи, которая является выдающимся произведением, памятником науки и техники мирового уровня... Можно объявить конкурс о том, что разместить на щите, делать проекции, что угодно. Нужно разрешение Министерства культуры", - сказал Дробович.

Памятник Щорсу, по мнению Дробовича, можно задрапировать в черный латекс.

"Щорса активисты предлагают задрапировать в черный латекс, это переобозначение. Этот памятник подпадает под закон о декоммунизации, но это художественное высказывание, возможно, оно станет туристически привлекательным. Но в любом случае надо поставить экспликацию, рассказать, кто такой Щорс, почему он там стоял", - заявив глава Института нацпамяти.

На мосту Патона, считает Дробович, сейчас самое подходящее время для перемен, потому что там проводится реконструкция:

"Там всего две розетки с советскими гербами, если ехать с левого берега, серпы и молоты легко демонтировать, а звезды не подпадают под декоммунизацию. Учитывая то, что недавно умер Патон, может, логично было бы поставить портреты обоих Патонов вместо этих гербов, чтобы люди помнили о династии ученых", - подытожил Дробович.

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