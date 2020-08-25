"Новая Почта" запустила новый сервис для усиления безопасности онлайн-покупок

25 августа, 2020, 16:05

"Новая Почта" запустила новый сервис, который позволит обезопасить от мошенников как покупателей, так и продавцов при онлайн-покупках

Об этом сообщила пресс-служба "Новой Почты".

Согласно сообщению, "Новая почта" запустила услугу "Сейф-сервис" для осуществления безопасных онлайн-сделок между продавцами и покупателями. Сервис дает дополнительные гарантии при совершении покупок, если оплата предусматривает перечисление с карты на карту.

В пресс-службе объяснили, что при использовании услуги сделка осуществляется через мобильное приложение или бизнес-кабинет сайта "Новой почты". Нужная сумма для оплаты товара не идет сразу на счет продавца, а резервируется, после чего продавец отправляет посылку. Средства перечисляются продавцу на карту только после того, как покупатель осмотрел и забрал посылку. При этом, если покупка не подошла, она возвращается обратно к продавцу, а деньги за товар возвращаются покупателю.

При этом отмечается, что данные платежных карт для обеих сторон остаются конфиденциальными.

В пресс-службе добавили, что посылка, оформленная с "Сейф-Сервис", может находиться в отделении 5 дней, после чего она будет автоматически возвращена отправителю.

Отмечается, что для продавцов сервис бесплатный, а покупатель платит комиссию за денежный перевод в размере 10 грн в тестовый период (до 12 октября), независимо от стоимости товара, а также оплачивает доставку.

Отмечается, что в настоящее время сервис доступен в онлайн-каналах "Новой почты" - в мобильном приложении и бизнес-кабинете на сайте.

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