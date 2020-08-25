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Espreso.tvСпортПСЖ готовится уволить тренера после неудачи в финале Лиги чемпионов

ПСЖ готовится уволить тренера после неудачи в финале Лиги чемпионов


фото: Getty Images
Руководство французского ПСЖ рассматривает возможность уволить главного тренера Томаса Тухеля

Об этом сообщает AS .

Клуб готов освободить немецкого специалиста в рамках перестройки состава. Этим летом команду покинули ряд опытных игроков. Боссы ПСЖ не против завершить перезагрузки, пригласив нового тренера.

46-летний Тухель возглавил французский ПСЖ в 2018 году. Под его руководством команда дважды выигрывала чемпионат Франции и вышла в финал Лиги чемпионов в этом году, где проиграла мюнхенской "Баварии" (0: 1).

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