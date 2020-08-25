ПСЖ готовится уволить тренера после неудачи в финале Лиги чемпионов
25 августа, 2020, 20:26
Руководство французского ПСЖ рассматривает возможность уволить главного тренера Томаса Тухеля
Об этом сообщает AS .
Клуб готов освободить немецкого специалиста в рамках перестройки состава. Этим летом команду покинули ряд опытных игроков. Боссы ПСЖ не против завершить перезагрузки, пригласив нового тренера.
46-летний Тухель возглавил французский ПСЖ в 2018 году. Под его руководством команда дважды выигрывала чемпионат Франции и вышла в финал Лиги чемпионов в этом году, где проиграла мюнхенской "Баварии" (0: 1).
- 23 августа "Бавария" победила французский ПСЖ со счетом 1: 0 в финале Лиги чемпионов.
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