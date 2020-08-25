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Espreso.tvЭкономикаПромышленное производство в Украине за семь месяцев сократилось на 7,3%, - Госстат

Промышленное производство в Украине за семь месяцев сократилось на 7,3%, - Госстат


фото: prompolit
По данным Госстата, промышленное производство в Украине за семь месяцев 2020 г. сократилось на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, в январе-июле 2020 года, по сравнению с январем-июлем 2019 года, промышленное производство в Украине сократилось на 7,3%.

В частности, в добывающей промышленности и разработке карьеров спад составил 5,5%, перерабатывающей - 9,2%, поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха - 5,3%.

В Госстате также отметили, что в июле 2020 года объем промышленного производства сократился на 4,2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. При этом по сравнению с июнем 2020 г. промышленное производство в июле увеличилось на 1,4%.

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