Промышленное производство в Украине за семь месяцев сократилось на 7,3%, - Госстат
Об этом говорится в данных Государственной службы статистики Украины.
Согласно сообщению, в январе-июле 2020 года, по сравнению с январем-июлем 2019 года, промышленное производство в Украине сократилось на 7,3%.
В частности, в добывающей промышленности и разработке карьеров спад составил 5,5%, перерабатывающей - 9,2%, поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха - 5,3%.
В Госстате также отметили, что в июле 2020 года объем промышленного производства сократился на 4,2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. При этом по сравнению с июнем 2020 г. промышленное производство в июле увеличилось на 1,4%.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
24 августа, 2020 День Независимости
-
23 августа, 2020 Возможно ли быть независимыми без языка? Язык и Независимость
-
-
21 августа, 2020 Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос
-
Читайте также
-
23 августа, 2020 Возможно ли быть независимыми без языка? Язык и Независимость
-
-
21 августа, 2020 Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос