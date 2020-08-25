Правительство Таиланда продлило режим чрезвычайного положения до 30 сентября
25 августа, 2020, 20:00
Правительство Таиланда приняло решение продлить режим чрезвычайного положения до конца сентября, поскольку текущая ситуация с коронавирусом остается тяжелой
Об этом сообщает издание Bangkok Post .
Кабмин утвердил предложения Совета национальной безопасности о продлении срока действия режима ЧС во всех областях королевства.
"Кабинет министров одобрил продление чрезвычайного положения до 30 сентября для контроля вспышки COVID-19, поскольку страна стремится продлить продолжительность длительного периода без местной передачи", - говорится в сообщении.
Также одной из причин продления ЧС стало то, что граждане Таиланда до сих пор возвращаются в страну вывозными рейсами.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
24 августа, 2020 День Независимости
-
23 августа, 2020 Возможно ли быть независимыми без языка? Язык и Независимость
-
-
21 августа, 2020 Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос
-
Читайте также
-
23 августа, 2020 Возможно ли быть независимыми без языка? Язык и Независимость
-
-
21 августа, 2020 Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос