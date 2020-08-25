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Espreso.tvМирПравительство Таиланда продлило режим чрезвычайного положения до 30 сентября

Правительство Таиланда продлило режим чрезвычайного положения до 30 сентября


фото: AFP
Правительство Таиланда приняло решение продлить режим чрезвычайного положения до конца сентября, поскольку текущая ситуация с коронавирусом остается тяжелой

Об этом сообщает издание Bangkok Post .

Кабмин утвердил предложения Совета национальной безопасности о продлении срока действия режима ЧС во всех областях королевства.

"Кабинет министров одобрил продление чрезвычайного положения до 30 сентября для контроля вспышки COVID-19, поскольку страна стремится продлить продолжительность длительного периода без местной передачи", - говорится в сообщении.

Также одной из причин продления ЧС стало то, что граждане Таиланда до сих пор возвращаются в страну вывозными рейсами.

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