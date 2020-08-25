Пандемия замедлилась во всем мире, кроме Юго-Восточной Азии и Восточного Средиземноморья, - ВОЗ

25 августа, 2020, 13:18

По данным Всемирной организации здравоохранения, темпы распространения коронавируса во всем мире замедлились, за исключением стран Юго-Восточной Азии и Восточного Средиземноморья

"За прошедшую неделю [17-23 августа] ВОЗ зарегистрировала более 1700000 новых случаев заболевания COVID-19 и 39000 летальных случаев, что на 4% меньше числа случаев заражения и на 5% числа смертей по сравнению с предыдущей неделей [ 10-16 августа] ", - говорится в отчете ВОЗ.

Согласно данным ВОЗ, в мире зарегистрировано более 23 млн случаев заражения коронавируса, более 800 000 человек скончались.

Во всех регионах мира, за исключением стран Юго-Восточной Азии и Восточного Средиземноморья, наблюдается снижение еженедельного показателя заболеваемости COVID-19.

Несмотря на то, что Америка остается наиболее пострадавшим от пандемии регионом (на нее приходится 50% новых зарегистрированных случаев и 62% смертей), там зафиксирован наибольший спад по сравнению с предыдущей неделей.

На Юго-Восточную Азию, второй наиболее пострадавший регион, приходится 28% новых случаев заражения и 15% летальных случаев. В Индии и Непале наблюдается всплеск новых случаев заболевания.

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По данным ВОЗ, в регионе Восточного Средиземноморья число подтвержденных случаев заболевания увеличилось на 4%, но число смертей последние шесть недель идет на спад. Ливан, Тунис и Иордания сообщили о высоком приросте случаев по сравнению с предыдущей неделей.

В Европе количество зарегистрированных случаев коронавируса стабильно увеличивалась последние три недели. Однако за последнюю неделю было зарегистрировано небольшое снижение (1%) и число смертей продолжает снижаться по всему региону.

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