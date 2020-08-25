Не определены источники финансирования: Раде рекомендовали не предоставлять полицейским льготы на уплату "коммуналки"
Об этом сообщило Информационное управление аппарата Верховной Рады.
Согласно сообщению, Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрел проект закона №2018, который предлагает установить определенным категориям работников полиции льготы в 50% за пользование жильем и жилищно-коммунальными услугами.
Отмечается, что в документе не предоставлено технико-экономическое обоснование, а также не указаны источники финансирования таких льгот.
"Исходя из вышеуказанного, Комитет рекомендовал Верховной Раде вернуть законопроект на доработку субъекту законодательной инициативы", - говорится в сообщении.
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