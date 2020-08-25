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Espreso.tvЭкономикаНа ремонт и строительство дорог: Рада ратифицировала соглашения с ЕИБ о предоставлении Украине двух кредитов на 500 млн евро

На ремонт и строительство дорог: Рада ратифицировала соглашения с ЕИБ о предоставлении Украине двух кредитов на 500 млн евро


фото: zmist.pl.ua
Рада приняла два проекта законов о ратификации соглашений с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) о предоставлении Украине двух кредитов на 50 и 450 млн евро на строительство и реконструкцию дорог

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Согласно сообщению, Верховная Рада приняла закон №0056 "О ратификации Финансового соглашения (Проект" Транспортная связь в Украине - фаза И ") между Украиной и Европейским инвестиционным банком".

Согласно тексту документа, ЕИБ предоставляет Украине 50 млн евро для финансирования проекта "Транспортная связь в Украине - фаза І". Банк будет выплачивать кредит в 15 траншах. Отмечается, что средства будут направлены на строительство и модернизацию дорог в трех областях Украины: Тернопольской, Львовской и Ровенской.

Кроме того, Верховная Рада приняла закон №0055 "О ратификации Финансового соглашения" Европейские дороги Украины III (Проект развития трансъевропейской транспортной сети ")" между Украиной и Европейским инвестиционным банком".

Согласно документу, ЕИБ предоставляет Украине кредит в сумме 450 млн евро для финансирования проектов "Развитие трансъевропейской транспортной сети" сроком на 25 лет. Банк выдает кредит в пределах 20 траншей. Отмечается, что эти средства планируется направить на строительство и модернизацию дорог в Украине.

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