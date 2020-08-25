На Надднепрянском шоссе в Киеве столкнулись четыре автомобиля: затруднено движение от моста Патона в направлении Выдубичей
25 августа, 2020, 19:15
В Киеве, на Надднепрянском шоссе произошла цепная авария с участием четырех автомобилей
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
В Киеве, на Надднепрянском шоссе произошло ДТП с участием четырех автомобилей.
Из-за несоблюдения дистанции и скорости произошла цепная авария, из-за которой очень затруднено движение от моста Патона в направлении Выдубичей.
Обошлось без пострадавших.
Сейчас участники аварии ожидают прибытия патрульной полиции.
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