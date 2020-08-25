 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа Надднепрянском шоссе в Киеве столкнулись четыре автомобиля: затруднено движение от моста Патона в направлении Выдубичей

На Надднепрянском шоссе в Киеве столкнулись четыре автомобиля: затруднено движение от моста Патона в направлении Выдубичей

В Киеве, на Надднепрянском шоссе произошла цепная авария с участием четырех автомобилей

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

В Киеве, на Надднепрянском шоссе произошло ДТП с участием четырех автомобилей.

Из-за несоблюдения дистанции и скорости произошла цепная авария, из-за которой очень затруднено движение от моста Патона в направлении Выдубичей.

Обошлось без пострадавших.

Сейчас участники аварии ожидают прибытия патрульной полиции.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 августа, 2020 вторник

больше новостей

25 августа, 2020 вторник

24 августа, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать