На Надднепрянском шоссе в Киеве столкнулись четыре автомобиля: затруднено движение от моста Патона в направлении Выдубичей

25 августа, 2020, 19:15

В Киеве, на Надднепрянском шоссе произошла цепная авария с участием четырех автомобилей

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

В Киеве, на Надднепрянском шоссе произошло ДТП с участием четырех автомобилей.

Из-за несоблюдения дистанции и скорости произошла цепная авария, из-за которой очень затруднено движение от моста Патона в направлении Выдубичей.

Обошлось без пострадавших.

Сейчас участники аварии ожидают прибытия патрульной полиции.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb