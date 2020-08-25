На карманы людей это никак не отразится, - Княжицкий о повышении "минималки" до 5 тыс. грн

25 августа, 2020, 15:28

Нардеп фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий заявил, что из-за того, что скоро местные выборы, власть показывает своим голосованием об увеличении "минималки" как она заботится об обществе

Об этом он заявил в комментарии журналистам передает Еспресо.TV.

"Мы все видели бюджет, утверждали. Видели дефицит, какой там заложен. Видели падение ВВП. Очевидно, что все представители власти будут говорить то, что им это нужно сейчас. Потому что на носу местные выборы. Когда людям нечего показать, то можно показать свое голосование о том, как они о народе заботятся. На карманах людей это никак не отразится", - подчеркнул Княжицкий.

Напомним, 6 августа президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о повышении минимальной зарплаты до уровня 5 тыс. грн.

Верховная Рада поддержала в целом проект закона, внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским, о повышении заработной платы до 5 тыс. грн с 1 сентября.

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