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Espreso.tvОбществоНа границе с Польшей умер украинец

На границе с Польшей умер украинец

Мужчина не дожил до приезда медиков

Об этом рассказали в издании "Волынские новости", передает "Еспресо.Захид".

На польско-украинской границе, возле пункта пропуска "Ягодин" в очереди умер мужчина.

Украинец собирался пересечь границу грузовиком и ждал своей очереди на проезд. В один момент мужчине стало плохо и он стал жаловаться на боль в груди. К нему вызвали скорую помощь, однако мужчина скончался еще до прибытия медиков.

Погибшим оказался житель села Пролиски Бориспольского района. Мужчина находился в очереди возле пропускного пункта "Ягодин", а именно на территории села Старовойтово.

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