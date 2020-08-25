На границе с Польшей умер украинец

25 августа, 2020, 08:45

Мужчина не дожил до приезда медиков

Об этом рассказали в издании "Волынские новости", передает "Еспресо.Захид".

На польско-украинской границе, возле пункта пропуска "Ягодин" в очереди умер мужчина.

Украинец собирался пересечь границу грузовиком и ждал своей очереди на проезд. В один момент мужчине стало плохо и он стал жаловаться на боль в груди. К нему вызвали скорую помощь, однако мужчина скончался еще до прибытия медиков.

Погибшим оказался житель села Пролиски Бориспольского района. Мужчина находился в очереди возле пропускного пункта "Ягодин", а именно на территории села Старовойтово.