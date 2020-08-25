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Espreso.tvЭкономикаКурс валют: гривна начала неделю с укрепления

Курс валют: гривна начала неделю с укрепления

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 25 августа 2020 года на отметке 27,39 грн / $

Об этом свидетельствуют данные НБУ .

По состоянию на 21 августа курс составлял 27,48 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 25 августа установлен на уровне 32,46 грн / евро. По состоянию на 21 августа курс составлял 32,55 грн / евро.

На наличном рынке 25 августа станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27,45, продают - по 27,54 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 27,40 до 28 грн / $, продажи - в пределах 27,47-29 грн / $.

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