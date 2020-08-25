Коронавирус на Львовщине: за сутки 136 новых случаев
Об этом передает "Еспресо.Захид".
В общем коронавирусная инфекция обнаружена - в 13389 человек, 364 человека умерли, а 3871 пациент выздоровел.
По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 564 ПЦР-теста, из них 136 - положительные. Среди них львовян - 79. Остаток проб в холодильнике - 104.
За весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 8016 человек, госпитализированы - 1776, на амбулаторном лечении - 6240 человек, выписаны - 1587 человек. Сейчас в больнице находится 187 человек, из них в реанимации - 6 человек, на аппаратные ИВЛ - 2 человека.
В восьмой городской клинической больнице по состоянию на утро находится 91 пациент, в первую городской клинической больницы - 66 пациентов, в больнице скорой медицинской помощи - 140 пациентов.
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