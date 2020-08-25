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Espreso.tvОбществоКомпания FERREXPO и ФК "Ворскла" оказали помощь ГСЧС Полтавщины

Компания FERREXPO и ФК "Ворскла" оказали помощь ГСЧС Полтавщины

Работники ГСЧС Полтавщины получили партию меценатской помощи от компании Константина Жеваго FERREXPO и футбольного клуба "Ворскла"

Чрезвычайники получили мотоопрыскиватели STIHL, которые будут использовать как для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, так и для тушения пожаров.

"Это существенная помощь не только в борьбе с COVID-19. Предоставленная техника будет помогать и в преодолении пожароопасных ситуаций в области, если они будут возникать", - отметил вице-президент ФК "Ворскла" Олег Лысак.

Спасатели также получили панорамные маски с фильтрующими коробками. Как уточнил начальник ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области Владимир Салогуб: "Эти маски имеют несколько коробок. Они могут использоваться и при биозащите, и при химической защите, и в других случаях, которые могут возникать во время нашей службы".

"Я хочу поблагодарить компанию FERREXPO и лично Константина Жеваго, а также вице-президента ФК "Ворскла" Олега Лысака за этот вклад в развитие спасательной службы Полтавщины", - добавил начальник ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области.

Сумма целевых закупок для Главного управления ГСЧС в Полтавской области составила 1,7 млн грн. FERREXPO и ворскляне с самого начала пандемии COVID-19 активно помогают медицинским учреждениям региона.

Общая сумма бессрочной помощи, определенная группой компаний FERREXPO, составляет 2,5 миллиона долларов США.

 

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