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Espreso.tvСпортКлуб-обидчик "Шахтера" в Лиге Европы решил не увольнять главного тренера

Клуб-обидчик "Шахтера" в Лиге Европы решил не увольнять главного тренера


фото: Getty Images
Миланский "Интер" решил продолжить сотрудничество с главным тренером Антонио Конте

Об этом сообщает официальный сайт "Интера".

Руководство "Интера" провело встречу с главным тренером команды. По ее итогам стороны решили продолжить сотрудничество. Ранее сообщалось, что итальянский специалист может покинуть миланский клуб.

51-летний Антонио Конте возглавил "Интер" летом 2019 года. Под его руководством команда заняла второе место в чемпионате Италии и вышла в финал Лиги Европы.

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