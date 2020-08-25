Клуб-обидчик "Шахтера" в Лиге Европы решил не увольнять главного тренера

25 августа, 2020, 21:10

Миланский "Интер" решил продолжить сотрудничество с главным тренером Антонио Конте

Об этом сообщает официальный сайт "Интера".

Руководство "Интера" провело встречу с главным тренером команды. По ее итогам стороны решили продолжить сотрудничество. Ранее сообщалось, что итальянский специалист может покинуть миланский клуб.

51-летний Антонио Конте возглавил "Интер" летом 2019 года. Под его руководством команда заняла второе место в чемпионате Италии и вышла в финал Лиги Европы.

Напомним, 17 августа в полуфинале Лиги Европы "Интер" разгромил "Шахтер" со счетом 5: 0.

"Шахтер" потерпел от итальянского "Интера" самое крупное поражение в истории полуфиналов Лиги Европы и Кубка УЕФА.

21 августа в финале Лиги Европы испанская "Севилья" победила "Интер" со счетом 3: 2.