Клуб-обидчик "Шахтера" в Лиге Европы решил не увольнять главного тренера
25 августа, 2020, 21:10
Миланский "Интер" решил продолжить сотрудничество с главным тренером Антонио Конте
Об этом сообщает официальный сайт "Интера".
Руководство "Интера" провело встречу с главным тренером команды. По ее итогам стороны решили продолжить сотрудничество. Ранее сообщалось, что итальянский специалист может покинуть миланский клуб.
51-летний Антонио Конте возглавил "Интер" летом 2019 года. Под его руководством команда заняла второе место в чемпионате Италии и вышла в финал Лиги Европы.
- Напомним, 17 августа в полуфинале Лиги Европы "Интер" разгромил "Шахтер" со счетом 5: 0.
- "Шахтер" потерпел от итальянского "Интера" самое крупное поражение в истории полуфиналов Лиги Европы и Кубка УЕФА.
- 21 августа в финале Лиги Европы испанская "Севилья" победила "Интер" со счетом 3: 2.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
24 августа, 2020 День Независимости
-
23 августа, 2020 Возможно ли быть независимыми без языка? Язык и Независимость
-
-
21 августа, 2020 Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос
-
Читайте также
-
23 августа, 2020 Возможно ли быть независимыми без языка? Язык и Независимость
-
-
21 августа, 2020 Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос