Госэкоинспекция провела проверки на Дарницкой ТЭЦ Киева и наложила штрафы
Об этом сообщил глава Государственной экологической инспекции (ГЭИ) Андрей Мальованный.
"По результатам внеплановой проверки ГЭИ составлено 7 административных протоколов на ответственных должностных лиц, штраф уже оплачен. Предварительная сумма ущерба для окружающей среды - 800 тыс. - 1 млн гривень", - написал Мальованный.
Мальованный отметил, что недавно Госэкоинспекция в течение 10 рабочих дней проводила проверку Дарницкой ТЭЦ, в том числе работающих котлоагрегатов и золоотвала, на который киевляне жаловались больше всего.
Однако, по словам Мальованного, нарушения были выявлены в сфере водопользования.
В частности, по его словам, объемы допустимых среднесуточных норм водозабора, предусмотренных разрешением на специальное водопользование, превышены. То есть, Дарницкая ТЭЦ в сутки осуществляет забор большого объема воды, чем это разрешено.
"Я предполагаю, что ООО "Евро-Реконструкция", возможно, будет оспаривать начисленные убытки в суде. Однако Госэкоинспекция будет в пределах собственных полномочий защищать свое решение", - отметил Мальованный.
Председатель Госэкоинспекции также добавил, что "так просто закрыть предприятие не получится", ведь сейчас Дарницкая ТЭЦ осуществляет централизованное снабжение тепловой энергии и горячей воды половине левого берега города.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
24 августа, 2020 День Независимости
-
23 августа, 2020 Возможно ли быть независимыми без языка? Язык и Независимость
-
-
21 августа, 2020 Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос
-
Читайте также
-
23 августа, 2020 Возможно ли быть независимыми без языка? Язык и Независимость
-
-
21 августа, 2020 Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос