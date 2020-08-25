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Espreso.tvЭкономикаГосэкоинспекция провела проверки на Дарницкой ТЭЦ Киева и наложила штрафы

Госэкоинспекция провела проверки на Дарницкой ТЭЦ Киева и наложила штрафы


фото: ua-energy
Госэкоинспекция провела внеплановые проверки на Дарницкой ТЭЦ и составила семь административных протоколов на ответственных должностных лиц за нарушения в сфере водопользования

Об этом сообщил глава Государственной экологической инспекции (ГЭИ) Андрей Мальованный.

"По результатам внеплановой проверки ГЭИ составлено 7 административных протоколов на ответственных должностных лиц, штраф уже оплачен. Предварительная сумма ущерба для окружающей среды - 800 тыс. - 1 млн гривень", - написал Мальованный.

Мальованный отметил, что недавно Госэкоинспекция в течение 10 рабочих дней проводила проверку Дарницкой ТЭЦ, в том числе работающих котлоагрегатов и золоотвала, на который киевляне жаловались больше всего.

Однако, по словам Мальованного, нарушения были выявлены в сфере водопользования.

В частности, по его словам, объемы допустимых среднесуточных норм водозабора, предусмотренных разрешением на специальное водопользование, превышены. То есть, Дарницкая ТЭЦ в сутки осуществляет забор большого объема воды, чем это разрешено.

"Я предполагаю, что ООО "Евро-Реконструкция", возможно, будет оспаривать начисленные убытки в суде. Однако Госэкоинспекция будет в пределах собственных полномочий защищать свое решение", - отметил Мальованный.

Председатель Госэкоинспекции также добавил, что "так просто закрыть предприятие не получится", ведь сейчас Дарницкая ТЭЦ осуществляет централизованное снабжение тепловой энергии и горячей воды половине левого берега города.

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