 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоГлавный инфекционист США призвал не спешить с регистрацией вакцины от коронавируса

Главный инфекционист США призвал не спешить с регистрацией вакцины от коронавируса

Директор Национального института по изучению аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи предостерегает от поспешной регистрации вакцины от коронавируса

В интервью агентству Reuters он отметил, что спешка с регистрацией вакцины связана с риском, несмотря на острую необходимость.

"Единственное, чего вы не хотели бы видеть с вакциной, - это получение разрешения на использование в чрезвычайных ситуациях (EUA) до того, как станет известно о ее эффективности ... Одна из потенциальных опасностей заключается в том, что, если вы преждевременно выпустите вакцину на рынок, это усложнит, если не сделает невозможным, привлечение людей к тестированию других ", - заявил Фаучи.

В течение последних недель начались масштабные клинические испытания сразу нескольких возможных вакцин. В испытаниях производителей Moderna, Pfizer и AstraZeneca участвуют десятки тысяч добровольцев. Компания Johnson & Johnson объявила, что в третьем этапе испытаний вакцины примут участие около 60 тысяч человек.

Обеспокоенность по поводу возможной политизации процесса получения разрешений вызвало заявление президента США Дональда Трампа о предоставлении экстренного разрешения на лечение зараженных коронавирусом с помощью переливания плазмы крови еще до того, как его преимущество было доказано результатами клинических испытаний с плацебо-контролем.

Эксперты из вакцин опасаются, что Белый дом может оказать давление на FDA, чтобы продвинуть вакцину с помощью разрешения на экстренное использования (Emergency Use Authorization, EUA) до того, как она будет полностью протестирована - чего раньше не происходило с вакцинами, предназначенными для широкого использования .

Фаучи заявил, что правила FDA относительно вакцин - как для полного одобрения, так и для EUA - требует демонстрации того, что они безопасны и эффективны.

EUA обычно используется для препаратов, которые "диагностируют, предотвращают и лечат серьезные или опасные для жизни заболевания, когда известные преимущества перевешивают потенциальные риски препарата", сказал Фаучи.

"Для меня абсолютно важно, чтобы было продемонстрировано, что вакцина безопасна и эффективна ... Мы надеемся, что ничто не помешает полной демонстрации того, что вакцина безопасна и эффективна", - добавил он.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 августа, 2020 вторник

больше новостей

25 августа, 2020 вторник

24 августа, 2020 понедельник

23 августа, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать