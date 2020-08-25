Главный инфекционист США призвал не спешить с регистрацией вакцины от коронавируса

25 августа, 2020, 10:28

Директор Национального института по изучению аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи предостерегает от поспешной регистрации вакцины от коронавируса

В интервью агентству Reuters он отметил, что спешка с регистрацией вакцины связана с риском, несмотря на острую необходимость.

"Единственное, чего вы не хотели бы видеть с вакциной, - это получение разрешения на использование в чрезвычайных ситуациях (EUA) до того, как станет известно о ее эффективности ... Одна из потенциальных опасностей заключается в том, что, если вы преждевременно выпустите вакцину на рынок, это усложнит, если не сделает невозможным, привлечение людей к тестированию других ", - заявил Фаучи.

В течение последних недель начались масштабные клинические испытания сразу нескольких возможных вакцин. В испытаниях производителей Moderna, Pfizer и AstraZeneca участвуют десятки тысяч добровольцев. Компания Johnson & Johnson объявила, что в третьем этапе испытаний вакцины примут участие около 60 тысяч человек.

Обеспокоенность по поводу возможной политизации процесса получения разрешений вызвало заявление президента США Дональда Трампа о предоставлении экстренного разрешения на лечение зараженных коронавирусом с помощью переливания плазмы крови еще до того, как его преимущество было доказано результатами клинических испытаний с плацебо-контролем.

Эксперты из вакцин опасаются, что Белый дом может оказать давление на FDA, чтобы продвинуть вакцину с помощью разрешения на экстренное использования (Emergency Use Authorization, EUA) до того, как она будет полностью протестирована - чего раньше не происходило с вакцинами, предназначенными для широкого использования .

Фаучи заявил, что правила FDA относительно вакцин - как для полного одобрения, так и для EUA - требует демонстрации того, что они безопасны и эффективны.

EUA обычно используется для препаратов, которые "диагностируют, предотвращают и лечат серьезные или опасные для жизни заболевания, когда известные преимущества перевешивают потенциальные риски препарата", сказал Фаучи.

"Для меня абсолютно важно, чтобы было продемонстрировано, что вакцина безопасна и эффективна ... Мы надеемся, что ничто не помешает полной демонстрации того, что вакцина безопасна и эффективна", - добавил он.

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