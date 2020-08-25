Евросоюз на следующей неделе согласует санкции в отношении Беларуси, Лукашенко в списке нет, - журналист

25 августа, 2020, 12:21

Санкционный список должностных лиц режима Лукашенко, к которым применят санкции ЕС, должны утвердить на следующей неделе; самого Лукашенко в списке нет

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает брюссельский журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Санкции ЕС в отношении Беларуси должны быть плюс-минус согласованы и готовы на следующей неделе. Пока выглядит так, что Лукашенко в списке не будет, но это еще может измениться", - написал он.

the EU sanctions on #Belarus should be +/- agreed and ready next week. so far it looks like #Lukashenko will not be listed but it can still change - Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) August 25, 2020

Напомним, 19 августа на внеочередном саммите лидеры ЕС договорились о санкциях против Беларуси, которые применят к отдельным должностным лицам режима Лукашенко, причастных к репрессиям и фальсификациям выборов.

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