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Espreso.tvОбществоЕвросоюз на следующей неделе согласует санкции в отношении Беларуси, Лукашенко в списке нет, - журналист

Евросоюз на следующей неделе согласует санкции в отношении Беларуси, Лукашенко в списке нет, - журналист


фото: gettyimages
Санкционный список должностных лиц режима Лукашенко, к которым применят санкции ЕС, должны утвердить на следующей неделе; самого Лукашенко в списке нет

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает брюссельский журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Санкции ЕС в отношении Беларуси должны быть плюс-минус согласованы и готовы на следующей неделе. Пока выглядит так, что Лукашенко в списке не будет, но это еще может измениться", - написал он.

Напомним, 19 августа на внеочередном саммите лидеры ЕС договорились о санкциях против Беларуси, которые применят к отдельным должностным лицам режима Лукашенко, причастных к репрессиям и фальсификациям выборов.

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