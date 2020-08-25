Бюджетный комитет согласовал повышение зарплаты медикам с сентября
Об этом сообщила пресс-служба партии "Слуга народа" в Тelegram.
"Уже с сентября медиков ждет повышение зарплаты. На новые доплаты к окладу работников из Фонда СOVID-19 выделят 6 млрд гривен. Такое решение сегодня согласовал Бюджетный комитет на своем заседании", - говорится в сообщении.
Так, в пресс-службе отметили, что в сентябре-декабре 2020 года врачи, независимо от должностей, получат доплату в размере 70% от должностного оклада, то есть 3561 грн в месяц.
Специалисты с базовым высшим и неполным высшим медицинским образованием получат доплату в размере 50%, то есть ежемесячная доплата составит 2361 грн в месяц.
Кроме того, младший медперсонал получит доплату 25% минимальной заработной платы, то есть ежемесячная доплата составит 1181 грн в месяц.
В пресс-службе отметили, что такое решение комитета сохраняет общую сбалансированность госбюджета исключительно за счет сбережения, рационального расходования и перераспределения его средств.
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