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Espreso.tvЭкономикаБюджетный комитет согласовал повышение зарплаты медикам с сентября

Бюджетный комитет согласовал повышение зарплаты медикам с сентября


фото: Freepik
Бюджетный комитет согласовал направление 6 млрд грн с COVID-фонда на повышение зарплат медицинским работникам

Об этом сообщила пресс-служба партии "Слуга народа" в Тelegram.

"Уже с сентября медиков ждет повышение зарплаты. На новые доплаты к окладу работников из Фонда СOVID-19 выделят 6 млрд гривен. Такое решение сегодня согласовал Бюджетный комитет на своем заседании", - говорится в сообщении.

Так, в пресс-службе отметили, что в сентябре-декабре 2020 года врачи, независимо от должностей, получат доплату в размере 70% от должностного оклада, то есть 3561 грн в месяц.

Специалисты с базовым высшим и неполным высшим медицинским образованием получат доплату в размере 50%, то есть ежемесячная доплата составит 2361 грн в месяц.

Кроме того, младший медперсонал получит доплату 25% минимальной заработной платы, то есть ежемесячная доплата составит 1181 грн в месяц.

В пресс-службе отметили, что такое решение комитета сохраняет общую сбалансированность госбюджета исключительно за счет сбережения, рационального расходования и перераспределения его средств.

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