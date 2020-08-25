Боевики на День Независимости один раз нарушили перемирие на Донбассе
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
"24 августа, в День независимости Украины, на большинстве участков ответственности наших подразделений обстрелов противника зафиксировано не было. Одновременно, за прошедшие сутки украинскими военнослужащими задокументирован 1 факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, вблизи Майорска враг применил БПЛА для сброса выстрела ВОГ-17. В результате этой провокации боевых потерь и ранений среди личного состава объединенных сил не было ", - говорится в сообщении.
В штабе ООС отметили, что украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции объединенных сил.
"С начала текущих суток, 25 августа, в полосах ответственности наших боевых бригад на всей линии фронта обстрелов и других нарушений достигнутых договоренностей со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано. Среди наших защитников нет военных потерь и ранений", - добавили в штабе ООС.
# ООС # операция_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Утреннее сведения о ситуации в районе ...Опубликовано Операция объединенных сил / Joint Forces Operation понедельнике, 24 августа 2020
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