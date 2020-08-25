Боевики на День Независимости один раз нарушили перемирие на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"24 августа, в День независимости Украины, на большинстве участков ответственности наших подразделений обстрелов противника зафиксировано не было. Одновременно, за прошедшие сутки украинскими военнослужащими задокументирован 1 факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, вблизи Майорска враг применил БПЛА для сброса выстрела ВОГ-17. В результате этой провокации боевых потерь и ранений среди личного состава объединенных сил не было ", - говорится в сообщении.

В штабе ООС отметили, что украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции объединенных сил.

"С начала текущих суток, 25 августа, в полосах ответственности наших боевых бригад на всей линии фронта обстрелов и других нарушений достигнутых договоренностей со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано. Среди наших защитников нет военных потерь и ранений", - добавили в штабе ООС.