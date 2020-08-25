Берлинский кинофестиваль отказался от наград за мужские и женские роли, их заменит одна

25 августа, 2020, 17:09

На международном Берлинском кинофестивале-2021 не будут вручать награды за лучшую мужскую или женскую роль

О таком решении сообщили на официальной странице мероприятия, передает УП.Життя.

Награды заменят одной номинацией, которая будет определяться нейтрально от пола исполнителя.

Приз будет называться "Серебряный медведь за лучшую главную роль".

"Мы считаем, что отсутствие разделения наград в актерской сфере по гендерному признаку является сигналом к повышению осведомленности о гендерных аспектах в киноиндустрии", - рассказывают директора фестиваля.

Аналогичные нововведения применят и для определения победителя в номинации "Лучшая роль второго плана".