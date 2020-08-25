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Espreso.tvОбществоБерлинский кинофестиваль отказался от наград за мужские и женские роли, их заменит одна

Берлинский кинофестиваль отказался от наград за мужские и женские роли, их заменит одна


фото: reuters
На международном Берлинском кинофестивале-2021 не будут вручать награды за лучшую мужскую или женскую роль

О таком решении сообщили на официальной странице мероприятия, передает УП.Життя.

Награды заменят одной номинацией, которая будет определяться нейтрально от пола исполнителя.

Приз будет называться "Серебряный медведь за лучшую главную роль".

"Мы считаем, что отсутствие разделения наград в актерской сфере по гендерному признаку является сигналом к повышению осведомленности о гендерных аспектах в киноиндустрии", - рассказывают директора фестиваля.

Аналогичные нововведения применят и для определения победителя в номинации "Лучшая роль второго плана".

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